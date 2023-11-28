Российский футболист рассказал о банкротстве финского клуба

Российский вратарь «Ростова» Максим Рудаков, два последних сезона выступавший за «Хонку» на правах аренды, рассказал о банкротстве финского клуба. Его слова приводит «Чемпионат».

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Футболист заявил, что клуб задолжал ему зарплату за два месяца. Кроме того, ему не выплатили бонусы за выход в еврокубки в сезоне-2022/2023.

«Профсоюз футболистов обещал нам помочь. Сейчас готовим документы. Думаю, какой то процент нам вернут. Правда, непонятно когда», — добавил Рудаков.

В феврале 2023 года Рудаков сравнил зарплаты в чемпионате Финляндии и Российской премьер-лиге. По его словам, в лучшей финской команде ХИК игроки могут получать до 10-12 тысяч евро в месяц. Футболист также рассказал, что после ухода из «Ростова» в «Хонку» потерял в деньгах.