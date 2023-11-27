В ЦСКА ответили на слова главы «Зенита» об «укрощении коней»
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на слова председателя правления петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Медведева о красно-синем обществе. Его слова передает РИА Новости.
"Он болеет за "Зенит", пускай болеет. А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды - женскую, хоккейную, нас", - сказал Дивеев.
Медведев заявил, что "Зенит" укротил коней. Эти слова он произнес после победы женской команды из Санкт-Петербурга над ЦСКА в матче Суперлиги. Медведев ранее после победы хоккейного СКА над "Спартаком" произнес фразу "Страна без мяса".
После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА идет на шестом месте (26 очков). После 16 туров "Краснодар", набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. "Зенит" вышел на первое место благодаря разгромной победе над "Сочи" 3:0. Тройку замыкает "Динамо".