В ЦСКА ответили на слова главы «Зенита» об «укрощении коней»

"Он болеет за "Зенит", пускай болеет. А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды - женскую, хоккейную, нас", - сказал Дивеев.