КДК РФС проводит дополнительную проверку по драке болельщиков в Калининграде
Контрольно дисциплинарный комитет (КДК) РФС проводит дополнительную проверку по поводу драки между болельщиками «Балтики» и «Спартака» во время матча в Калининграде, сообщил «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча 16 го тура МИР РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» прошла в субботу в Калининграде и завершилась победой москвичей со счетом 2:0. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись драки в подтрибунном помещении «Ростех Арены» во время матча.
— Данный эпизод на данный момент не включен в повестку дня, потому что документов по нему нет, в рапорте делегата записи нет. Будем разбираться, запрос сделаем. Проводим дополнительно проверку, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».