КДК РФС проводит дополнительную проверку по драке болельщиков в Калининграде

— Данный эпизод на данный момент не включен в повестку дня, потому что документов по нему нет, в рапорте делегата записи нет. Будем разбираться, запрос сделаем. Проводим дополнительно проверку, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».