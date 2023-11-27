КДК РФС рассмотрит слова Баринова и Галактионова, сказанные после матча РПЛ с «Крыльями Советов»

Встреча прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 3:3. «Локомотив» вел с преимуществом в два мяча (3:1), однако в компенсированное ко второму тайму время мячи забили футболисты хозяев Владимир Писарский и Бенхамин Гарре.

В протоколе матча указано, что после финального свистка при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к первому помощнику судьи (Рашиду Абусуеву — прим. ред.), оскорбительно выразился в адрес судейской бригады. Галактионов же нецензурно оценил судейство матча во время флеш интервью в эфире «Матч ТВ».

— Два дисциплинарных нарушения было со стороны главного тренера «Локомотива»: первое — Галактионов опоздал на послематчевое интервью, второе — оскорбительное высказывание во время интервью. По Баринову: оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады. Они все приглашены на заседание, будем все рассматривать, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев, также к нему может быть применен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей».