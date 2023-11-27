Агент Головина высказался о возможном переходе полузащитника в ПСЖ
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможности перехода российского футболиста в столичный ПСЖ.
«Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, её может потянуть только ПСЖ. ПСЖ – это единственный французский клуб, в который Александру имело бы смысл перейти из Монако? Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно её обсуждать», - приводит слова Клюева Metaratings.
Головин сыграл с ПСЖ в матче чемпионата Франции в прошедшие выходные. «Монако» россиянина уступил команде из Парижа со счетом 2:5. Головин в этом матче сделал столько же передач под удар, сколько и все остальные игроки «Монако» вместе взятые. Российский футболист – самый дорогой игрок монегасков по оценкам Transfermarkt.
27-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его 30 млн евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл 12 матчей, забил 5 голов и сделал 2 передачи.