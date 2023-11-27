Агент Головина высказался о возможном переходе полузащитника в ПСЖ

«Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, её может потянуть только ПСЖ. ПСЖ – это единственный французский клуб, в который Александру имело бы смысл перейти из Монако? Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно её обсуждать», - приводит слова Клюева Metaratings.