В «Сочи» рассказали, что повреждено на клубной базе из‑за шторма
Заградительные сетки и столбы у тренировочных полей повреждены на базе «Сочи» из за сильного шторма, сообщил «Матч ТВ» глава пресс службы футбольного клуба Антон Костров.
Шторм с ураганным ветром порывами до 40 м/с обрушился на Черноморское побережье России вечером 26 ноября.
— Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал. У команды выходной, сегодня отменены все занятия и в академии, — сказал Костров «Матч ТВ».
«Сочи» с 10 очками занимает 16 е место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Александра Точилина 2 декабря примет самарские «Крылья Советов».