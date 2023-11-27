В «Сочи» рассказали, что повреждено на клубной базе из‑за шторма

— Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал. У команды выходной, сегодня отменены все занятия и в академии, — сказал Костров «Матч ТВ».