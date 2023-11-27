Изидор объяснил, почему предпочитает играть в «Зените» вместо чемпионата Саудовской Аравии

— Потенциально я бы тоже мог подумать о переезде в чемпионат Саудовской Аравии. Но для меня не очень привлекательно жить в такой стране. С эмоциональной точки зрения это очень трудно. А эмоции для футболиста — на первом месте. Именно поэтому я и выбрал «Зенит», — сказал Изидор в программе «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.