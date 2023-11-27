Изидор объяснил, почему предпочитает играть в «Зените» вместо чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор заявил в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, что не стал бы рассматривать предложения из чемпионата Саудовской Аравии. Изидор стал футболистом «Зенита» в сентябре, перейдя на правах аренды из московского «Локомотива». 23 летний француз провел за «сине бело голубых» 11 матчей и забил два гола.

Изидор объяснил, почему предпочитает играть в «Зените» вместо чемпионата Саудовской Аравии
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— Потенциально я бы тоже мог подумать о переезде в чемпионат Саудовской Аравии. Но для меня не очень привлекательно жить в такой стране. С эмоциональной точки зрения это очень трудно. А эмоции для футболиста — на первом месте. Именно поэтому я и выбрал «Зенит», — сказал Изидор в программе «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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