Футболист «Динамо» Нгамале признался, что ему тяжело летать в сборную Камеруна по 16 часов

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале заявил «Матч ТВ», что устает от 16 часовых перелетов на сборы национальной команды Камеруна.

Футболист «Динамо» признался, что ему тяжело летать в сборную Камеруна по 16 часов
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В текущем сезоне Нгамале вызывался в сборную Камеруна на сентябрьские встречи в рамках квалификации Кубка африканских наций и октябрьские товарищеские матчи. Он принял участие в контрольной игре с Россией, которая прошла 12 октября в Москве и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.

— Вы обычно вызываетесь на сборы с национальной командой Камеруна. Насколько тяжело переносить постоянные перелеты?

— Если честно, это действительно сложно. Обычно полет занимает около 16 часов. Это тяжело, но ничего не поделать. Нужно быть морально готовым к этому, — сказал «Матч ТВ» Нгамале.

Нгамале перешел в «Динамо» в сентябре 2022 года из швейцарского «Янг Бойз». В текущем сезоне МИР РПЛ на счету камерунца два гола и три результативные передачи в 15 матчах. В 46 матчах за сборную Камеруна Нгамале забил 3 гола.