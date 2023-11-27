Футболист «Динамо» признался, что ему тяжело летать в сборную Камеруна по 16 часов

Футболист «Динамо» Нгамале признался, что ему тяжело летать в сборную Камеруна по 16 часов
Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале заявил «Матч ТВ», что устает от 16 часовых перелетов на сборы национальной команды Камеруна.
В текущем сезоне Нгамале вызывался в сборную Камеруна на сентябрьские встречи в рамках квалификации Кубка африканских наций и октябрьские товарищеские матчи. Он принял участие в контрольной игре с Россией, которая прошла 12 октября в Москве и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.
— Вы обычно вызываетесь на сборы с национальной командой Камеруна. Насколько тяжело переносить постоянные перелеты?
— Если честно, это действительно сложно. Обычно полет занимает около 16 часов. Это тяжело, но ничего не поделать. Нужно быть морально готовым к этому, — сказал «Матч ТВ» Нгамале.
Нгамале перешел в «Динамо» в сентябре 2022 года из швейцарского «Янг Бойз». В текущем сезоне МИР РПЛ на счету камерунца два гола и три результативные передачи в 15 матчах. В 46 матчах за сборную Камеруна Нгамале забил 3 гола.
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