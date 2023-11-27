Французский футболист «Зенита» Изидор рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России
Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор в программе «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР сказал, что после переезда в Россию его стереотипы о стране не оправдались.
Изидор стал футболистом «Зенита» в сентябре, перейдя на правах аренды из московского «Локомотива». 23 летний француз провел за «сине бело голубых» 11 матчей и забил два гола.
— Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые. И у меня были такие же стереотипы о России до переезда сюда. Но сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо.
У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь всё хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», — сказал Изидор в программе «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Французский футболист «Зенита» Изидор рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России
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