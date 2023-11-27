Самому титулованному футболисту мира отказали в освобождении под залог

Суд в третий раз отказал самому титулованному футболисту мира бразильцу Дани Алвесу в освобождении под залог. Об этом сообщает El Pais.

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Суд постановил, что существует риск побега спортсмена, так как прокуратура требует для него девять лет тюрьмы. При этом адвокат обвиняемого обратил внимание на то, что Алвес выплатил компенсацию потерпевшей в размере 150 тысяч евро, из-за чего срок заключения не должен составлять более двух лет, однако это не повлияло на решение суда.

31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление. Отмечалось, что ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 15 лет.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.