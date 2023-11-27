Канчельскис заявил, что «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»

«Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от «Зенита» на семь очков, я говорил, что это еще ничего не значит. В итоге «Зенит» догнал и перегнал «быков» даже раньше, чем многие ожидали. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».