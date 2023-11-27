Канчельскис заявил, что «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»

Канчельскис считает, что «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре «Краснодара» в последних матчах РПЛ.
«Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от «Зенита» на семь очков, я говорил, что это еще ничего не значит. В итоге «Зенит» догнал и перегнал «быков» даже раньше, чем многие ожидали. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Вчера, 26 ноября, «Краснодар» уступил на выезде «Уралу» со счетом 1:3. Это поражение стало для «быков» вторым в сезоне.
После 16 туров «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 32 очками. Лидирует «Зенит» с 33 очками.
В следующем матче чемпионата России «быки» примут на своем поле «Оренбург». Игра состоится 3 декабря. Начало – 16:30 по московскому времени.
«Зенит», в свою очередь, сыграет в гостях против московского «Локомотива». Матч пройдет на «РЖД Арене» 3 декабря. Начало – 16:30 мск.