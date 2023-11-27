Стало известно состояние стадиона «Фишт» в Сочи после шторма

«Со стадионом все в порядке, есть небольшие повреждения на базе. Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Пострадавших нет, сумму ущерба оценить не могу. Футболисты в понедельник получили выходной, в академии также отменены занятия», — сказал Костров.