Анонсировано возвращение Черчесова к тренерской работе

«Вполне вероятно, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ближайшее время примет какую ту команду. Он всегда делает все обдуманно, не спешит. Перед новым местом он всегда берет определенную паузу, чтобы перезагрузиться. Как я понимаю, перезагрузка уже позади», — сказал Агузаров.