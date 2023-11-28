Экс-футболист сборной Франции Ротен: мы увидели истинное лицо Месси

"Аргентинцы первыми нападают в таких ситуациях. Это все идет от их звезды, Лео Месси. У него всегда был образ милого парня, но это изменилось. Теперь наружу вылезла его истинная сущность и настоящее лицо", - сказал Ротен.

До начала матча фанаты устроили массовую драку, после чего аргентинские футболисты покинули поле до урегулирования конфликта. После возвращения Родриго назвал соперников трусами, а Месси схватил его за шею и сказал: "Мы трусы? Мы чемпионы мира, какие мы трусы? Следи за языком". "В ответ на эту реплику бразилец сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.