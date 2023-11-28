Экс-футболист сборной Франции Ротен: мы увидели истинное лицо Месси
Экс-футболист сборной Франции Жером Ротен раскритиковал поведение аргентинца Лионеля Месси в ходе потасовки с игроками сборной Бразилии во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года, передает RMC Sport.
"Аргентинцы первыми нападают в таких ситуациях. Это все идет от их звезды, Лео Месси. У него всегда был образ милого парня, но это изменилось. Теперь наружу вылезла его истинная сущность и настоящее лицо", - сказал Ротен.
До начала матча фанаты устроили массовую драку, после чего аргентинские футболисты покинули поле до урегулирования конфликта. После возвращения Родриго назвал соперников трусами, а Месси схватил его за шею и сказал: "Мы трусы? Мы чемпионы мира, какие мы трусы? Следи за языком". "В ответ на эту реплику бразилец сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.
"Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл", – сказал форвард.
Встреча, прошедшая на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, завершилась победой аргентинской национальной команды со счетом 1:0.