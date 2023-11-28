Экс-футболист Булыкин: "Краснодара" не будет в тройке призеров РПЛ
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что "Краснодар" не выиграет медали текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.
"В конце чемпионата "Краснодара" не будет даже в тройке призеров. Весной московские клубы догонят и обгонят "Краснодар" и "Крылья Советов" и будут бороться с "Зенитом" за победу", - сказал Булыкин.
26 ноября "Краснодар" сенсационно уступил "Уралу" в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эммерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей. После 16 туров "Краснодар", набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. "Зенит" вышел на первое место благодаря разгромной победе над "Сочи" 3:0. Третье место занимает московское "Динамо", имея в активе 28 очков. На четвертой строчке идет столичный "Спартак" (27).