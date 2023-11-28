Сегодня ночью радикальные фанаты французского «ПСЖ» совершили нападение на болельщиков английского «Ньюкасла» в то время, как они отдыхали в одном из пабов Парижа в преддверии очного матча команд в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 28 ноября. Об этом информирует RMC Sport.

Поклонники «сорок» пытались забаррикадироваться в пабе в то время, как болельщики парижской команды бросали в здание стулья, столы и дымовые шашки. На текущий момент отсутствует информация о наличии пострадавших. Подчёркивается, что в связи со сложившейся ситуацией в целях обеспечения безопасности владельцы пабов в Париже получили распоряжение раньше закрывать свои заведения.