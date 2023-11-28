Экс-игрок «Наполи» оценил уровень игры Кварацхелии

«Ни в одном клубе я не видел такой страсти, которая есть у игроков и болельщиков «Наполи». «Ювентус» — огромный клуб, но страсть, которую я увидел в Неаполе — это другое измерение (Льоренте выступал за «Ювентус» с 2013 по 2015 год. — Прим. «Чемпионата»).



Если говорить об Осимхене и Кварацхелии, то Виктор произвёл на меня большое впечатление своей скоростью и чёткостью действий. Также Кварацхелия стал неожиданностью. Он превосходно провёл минувший сезон. Его игра мне очень нравится», — приводит слова Льоренте AS.