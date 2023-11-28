Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в Париже за день до матча Лиги чемпионов
Фанаты французского «Пари Сен Жермен» атаковали болельщиков английского «Ньюкасла» в пабе Парижа за день до матча группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.
В социальных сетях появились видеоролики, на которых ультрас французской команды бросают файеры и стулья в заведение, где английские болельщики собрались в понедельник вечером. Клуб фанатов «Ньюкасла» оставил следующее сообщение в соцсетях: «Берегите себя сегодня вечером в Париже. Держитесь вместе и заботьтесь друг о друге».
Парижская полиция ранее рекомендовала владельцам пабов закрывать заведения раньше, чтобы снизить риск столкновений.
Встреча «ПСЖ» — «Ньюкасл» состоится во вторник. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 22:45. Также за ходом игры можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.