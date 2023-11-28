«Наполи» получил рекордную прибыль по итогам чемпионского сезона — СМИ
Прибыль футбольного клуба «Наполи» по итогам сезона 2022/23 составила рекордные 79,7 миллиона евро.
Согласно документам, которые приводит издание Calcio e Finanza, оборот неаполитанского клуба по состоянию на 30 июня 2023 года достиг €359,2 млн (по сравнению со €175,9 млн по итогам предыдущего финансового года), в то время как затраты остались практически на том же уровне, увеличившись с €241,1 до €242,5 млн.
Самая крупная статья доходов — продажа телевизионных прав, которые составили €160,9 млн благодаря выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов и завоеванию чемпионского титула. Прирост капитала достиг €79,6 млн, а доходы в дни матчей — €37,9 млн.
В прошлом сезоне «Наполи» впервые с сезона 1989/90 стал чемпионом Италии.