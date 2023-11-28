«Наполи» получил рекордную прибыль по итогам чемпионского сезона

Согласно документам, которые приводит издание Calcio e Finanza, оборот неаполитанского клуба по состоянию на 30 июня 2023 года достиг €359,2 млн (по сравнению со €175,9 млн по итогам предыдущего финансового года), в то время как затраты остались практически на том же уровне, увеличившись с €241,1 до €242,5 млн.