Роналду высказался о женском футболе

«Португалия — наша родина, она принадлежит тем, кто не склоняется перед испытаниями судьбы и тем, кто растет, надеясь на невозможное. Настолько, что сейчас женский футбол перестал попадать в перекладину. Потому что сегодня этот футбол забивает голы, очаровывает людей по всей стране и без страха говорит девушкам: «Приходите играть!»



Это повод для гордости – думать обо всем этом в праздничный день. Первое из многих мероприятий, которые восхваляют, награждают, выделяют и увековечивают женский, в таком уникальном и особенном месте, как Португалия!



Давайте вместе бороться [за продвижение женского футбола]. Не только сегодня, а каждый день. Девушкам нужно все больше и больше полей, они нуждаются в них. С огромной гордостью я обнимаю вас [футболисток] и с огромной энергией буду поддерживать вас в будущем. Призываю всех вас к величайшей миссии в истории: приходите и играйте!» — приводит слова Роналду издание Record.