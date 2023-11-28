В РФС подтвердили, что «Факел» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Рубином»

— «Факел» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Рубином»: неназначенный пенальти в ворота хозяев на 45 й минуте за игру рукой, неудаление Николы Чумича на 51 й минуте за грубое нарушение правил, решение судьи не показывать вторую желтую карточку Валентину Ваде за нарушение на 75 й минуте, — сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.