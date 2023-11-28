В РФС подтвердили, что «Факел» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Рубином»
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили «Матч ТВ», что «Факел» обратился в экспертно судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам матча 16 го тура МИР РПЛ с «Рубином».
В воскресенье «Факел» проиграл «Рубину» со счетом 0:1 в гостевом матче 16 го тура.
— «Факел» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Рубином»: неназначенный пенальти в ворота хозяев на 45 й минуте за игру рукой, неудаление Николы Чумича на 51 й минуте за грубое нарушение правил, решение судьи не показывать вторую желтую карточку Валентину Ваде за нарушение на 75 й минуте, — сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.