В футболе опробуют 10-минутные удаления

В профессиональном футболе в ближайшее время могут появиться временные удаления.

The Telegraph сообщает, что Международный совет футбольных ассоциаций дал принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде АПЛ. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.

IFAB может ввести 10-минутные удаления за нарушения, которые по тяжести не заслуживают крайней меры (красной карточки), но слишком серьезны для предупреждения.

Это касается в том числе особо «циничных» тактических фолов. В качестве примера приводится нарушение Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020. Защитник сборной Италии помешал вингеру сборной Англии убежать от него по флангу, схватив сзади за футболку и свалив на газон.