Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Селтиком»

Встреча группы E состоялась в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Чиро Иммобиле.

«Лацио» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице. «Селтик» (1 очко) идет четвертым и лишился шансов на выход из группы. Также участниками квартета являются испанский «Атлетико» (8) и нидерландский «Фейеноорд», которые проведут очный матч во вторник в Роттердаме.