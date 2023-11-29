Судья матча ПСЖ – «Ньюкасл» отстранен от работы

УЕФА отстранил видеассистента судьи Томаша Квятковского от работы на матче Лиги чемпионов между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом».

Во вторник Квятковски рекомендовал главному арбитру матча «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1) Шимону Марчиняку назначить пенальти в добавленное время в пользу парижан за игру рукой. Нападающий Килиан Мбаппе забил с точки, и хозяева избежали поражения.