Судья матча ПСЖ – «Ньюкасл» отстранен от работы

УЕФА отстранил арбитра ВАР Квятковского, рекомендовавшего назначить пенальти в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», от игры между «Сосьедадом» и «Зальцбургом»
Арбитр, работавший на ВАР в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», отстранен.
УЕФА отстранил видеассистента судьи Томаша Квятковского от работы на матче Лиги чемпионов между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом».
Во вторник Квятковски рекомендовал главному арбитру матча «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1) Шимону Марчиняку назначить пенальти в добавленное время в пользу парижан за игру рукой. Нападающий Килиан Мбаппе забил с точки, и хозяева избежали поражения.