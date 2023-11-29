УЕФА отстранил арбитра ВАР Квятковского, рекомендовавшего назначить пенальти в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», от игры между «Сосьедадом» и «Зальцбургом»

Арбитр, работавший на ВАР в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», отстранен.

Судья матча ПСЖ – «Ньюкасл» отстранен от работы
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УЕФА отстранил видеассистента судьи Томаша Квятковского от работы на матче Лиги чемпионов между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом».

Во вторник Квятковски рекомендовал главному арбитру матча «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1) Шимону Марчиняку назначить пенальти в добавленное время в пользу парижан за игру рукой. Нападающий Килиан Мбаппе забил с точки, и хозяева избежали поражения.