Черчесов рассказал о будущей команде

Черчесов о будущем: «У меня есть принципы. Никогда не приходил туда, где нет конкретных задач»
Станислав Черчесов высказался о своем будущем.
«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Все время надо развиваться, держать руку на пульсе.
Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач», – сказал экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России.
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