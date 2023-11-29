Лига чемпионов, 29 ноября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 29 ноября, состоится оставшаяся часть матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Расписание матчей игрового дня 29 ноября (время — московское):

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который в финале обыграл итальянский «Интер» со счётом 1:0.