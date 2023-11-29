Озвучена большая задача ЦСКА на зимнее трансферное окно

— Короткая скамейка ни к чему хорошему точно не приводит, большая задача на зимнее окно — достаточно хорошо её пополнить и усилиться. Мы же видим, игроки, которые должны играть справа, играют слева, опорник играет в центре защиты. Все эти перекруты не усиливают команду. Мы понимаем, что это временная мера, — сказал Корнеев в эфире «Все на Матч» на «Матч ТВ».