Озвучена большая задача ЦСКА на зимнее трансферное окно

Большая задача ЦСКА на зимнее трансферное окно — пополнить скамейку и усилиться, считает Корнеев
Обладатель Кубка УЕФА Игорь Корнеев считает, что ЦСКА необходимо усилиться в зимнее трансферное окно.
В среду московский клуб сыграет с «Ростовом» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 18:15 (мск).
— Короткая скамейка ни к чему хорошему точно не приводит, большая задача на зимнее окно — достаточно хорошо её пополнить и усилиться. Мы же видим, игроки, которые должны играть справа, играют слева, опорник играет в центре защиты. Все эти перекруты не усиливают команду. Мы понимаем, что это временная мера, — сказал Корнеев в эфире «Все на Матч» на «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча ФОНБЕТ Кубка России можно смотреть на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 18:10, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.