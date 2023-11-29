Данные 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года попали в открытый доступ
В понедельник, 27 ноября, в открытый доступ попало множество баз данных, в числе которых сведения о посетителях чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации».
В Сеть попали 1,7 млн данных посетителей матчей чемпионата мира 2018 года, которые включают ФИО, серию и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты, а также дату рождения. Отмечается, что оригинальная база данных содержит примерно на две тыс. записей больше, но в остальном данные совпадают.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года прошёл с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. Чемпионом мира стала сборная Франции.