В Германии внезапно скончался 25-летний бывший футболист «Лейпцига»

Футбольный клуб «Ян Регенсбург» выразил сожаление в связи с утратой Диавузи на своём официальном сайте. Футболист играл за эту команду, представляющую третий по силе немецкий дивизион, с лета 2023 года. О причинах смерти Агьеманга не сообщается. В нынешнем сезоне Диавузи провёл 12 матчей за «Ян Регенсбург» в рамках внутреннего первенства и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне немецкий полузащитник играл за «Байройт», в 17 матчах он забил один гол.