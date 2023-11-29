Баринов: "Надеюсь, боженька будет на моей стороне"

«Хватит ли у команды сил на «Зенит»? Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра — такая же, как была до этого с Самарой и «Балтикой». Понимаю ли, что у меня есть большой шанс пропустить матч из за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», — приводит слова Баринова «Матч ТВ». - Чемпионат.ком