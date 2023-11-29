Баринов: "Надеюсь, боженька будет на моей стороне"

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил «Матч ТВ», что надеется избежать дисквалификации и принять участие в матче чемпионата России с «Зенитом». - Матч ТВ
«Хватит ли у команды сил на «Зенит»? Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра — такая же, как была до этого с Самарой и «Балтикой». Понимаю ли, что у меня есть большой шанс пропустить матч из за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», — приводит слова Баринова «Матч ТВ». - Чемпионат.ком
После игры с «Крыльями Советов» (3:3) при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к помощнику арбитра Рашиду Абусуеву, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады. - Sports.ru
Встреча москвичей с «Зенитом» пройдет в столице 3 декабря, а 28 ноября «железнодорожники» сыграли вничью с «Балтикой» в Кубке России (2:2). Ответная встреча пройдет в марте 2024 года. - Газета.ру