Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Сокола»

«Сегодня большинством голосов Наблюдательный совет «Сокола» принял решение об отставке главного тренера Дениса Бояринцева Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Сокола».

«Сокол» завершил первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо» — 37 очков. Саратовская команда одержала последнюю победу в Первой лиге 2 сентября в матче с астраханским «Волгарём» (2:1). После этого серия подопечных Дениса Бояринцева составила 12 матчей без побед.