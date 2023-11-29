Агент : "Динамо" отказало в трансфере Тюкавина

Алексей Сафонов, футбольный агент, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о намерении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) летом приобрести его подопечного. Его слова передает «Чемпионат».

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«ЦСКА спрашивал, но «Динамо» еще летом отказало», — сказал Сафонов.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 16 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

После 16 туров РПЛ «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.