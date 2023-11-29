Семин назвал лучшего молодого футболиста в РПЛ

Семин назвал Тюкавина лучшим молодым футболистом года в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин заявил, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин достоин стать победителем премии «Первая пятерка», приза, который ежегодно вручается лучшему молодому футболисту РПЛ.
«Премию «Первая пятерка» я бы отдал Тюкавину. Константин обладает всеми качествами, чтобы решать исход матча для своей команды. Он прегражденный нападающий и бомбардир. У него есть сила, понимание игры, хорошо себя чувствует внутри штрафной площади. Всё это про Тюкавина», — приводит слова Семина Metaratings.
29 ноября были объявлены 16 претендентов на «Первую пятерку». Все они представлены на официальном сайте Детской футбольной лиги. Вместе с Тюкавиным из «Динамо» номинацию получил полузащитник Ярослав Гладышев.
21-летний Тюкавин был номинирован на этот приз и в прошлом году, однако тогда форварду «Динамо» не удалось одержать победу. Премия была вручена полузащитнику Сергею Пиняеву, который по ходу прошлого сезона перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
В нынешнем чемпионате России Тюкавин сыграл 16 матчей, забил 7 голов и сделал 5 передач.