Семин назвал лучшего молодого футболиста в РПЛ

«Премию «Первая пятерка» я бы отдал Тюкавину. Константин обладает всеми качествами, чтобы решать исход матча для своей команды. Он прегражденный нападающий и бомбардир. У него есть сила, понимание игры, хорошо себя чувствует внутри штрафной площади. Всё это про Тюкавина», — приводит слова Семина Metaratings.