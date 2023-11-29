Акинфеев о травмах: «Никто не понимает, через какую боль это дается. Появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. Значит, это моя ноша, которую мне Бог дал»
Игорь Акинфеев рассказал, как травмы сказываются на здоровье.
«Восстановление – все одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее все дается.
У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль все это дается.
С годами ты все переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне господь Бог дал, и я должен был через это пройти», – сказал вратарь ЦСКА для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».
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