«Нант» уволил главного тренера

— Клуб хотел бы поблагодарить Аристуи за проделанную работу. Он вместе со своим тренерским штабом помог команде сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам прошлого сезона, — говорится в заявлении.

«Нант» в последних четырех матчах в рамках Лиги 1 набрал одно очко. Команда с 15 очками занимает 11 е место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Нант» 2 декабря сыграет на своем поле против «Ниццы».