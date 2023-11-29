«Нант» уволил главного тренера

Аристуи уволен с поста главного тренера «Нанта»
Французский специалист Пьер Аристуи отправлен в отставку с поста главного тренера «Нанта», сообщает пресс служба клуба.
Специалист возглавлял французскую команду с мая 2023 года.
— Клуб хотел бы поблагодарить Аристуи за проделанную работу. Он вместе со своим тренерским штабом помог команде сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам прошлого сезона, — говорится в заявлении.
«Нант» в последних четырех матчах в рамках Лиги 1 набрал одно очко. Команда с 15 очками занимает 11 е место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Нант» 2 декабря сыграет на своем поле против «Ниццы».