«Локомотив» выкупит нападающего у «Пари НН»

«Сулейманову дают мало игрового времени, потому что есть Дзюба. Но то, как Тимур выходит с горящими глазами и старается, делает ему честь. Думаю, что в дальнейшем он будет прибавлять» - цитирует специалиста издание.



Напомним, в последнем матче «Локомотива» - против калининградской «Балтики» в Кубке России Тимур Сулейманов оформил дубль.