«Локомотив» выкупит нападающего у «Пари НН»
Руководство московского «Локомотива» приняло решение выкупить у «Пари НН» трансфер нападающего Тимура Сулейманова, который сейчас выступает за «железнодорожников» на правах аренды. Об этом рассказал бывший президент «красно-зеленых» Николай Наумов в интервью Metaratings.
«Сулейманову дают мало игрового времени, потому что есть Дзюба. Но то, как Тимур выходит с горящими глазами и старается, делает ему честь. Думаю, что в дальнейшем он будет прибавлять» - цитирует специалиста издание.
Напомним, в последнем матче «Локомотива» - против калининградской «Балтики» в Кубке России Тимур Сулейманов оформил дубль.