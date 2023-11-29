На Роналду подали коллективный иск в суд

На португальского полузащитника футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды. Об этом заявляет Cointelegraph. - М24

Игрок «Аль-Насра» рекламировал криптовалютную биржу Binance. Как сообщает издание, в иске, поданном 27 ноября в окружной суд США во Флориде, утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance». - Газета.ру

Подчеркивается, что платформа предлагала пользователям, которые приобретали серию NFT-токенов Роналду, вкладываться в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB на Binance. - Sports.ru