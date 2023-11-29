"Зенит" остался без полузащитника перед матчем с "Динамо"

Вендел не примет участия в матче Кубка России против «Динамо» из‑за болезни
Полузащитник «Зенита» Вендел не примет участия в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Динамо» из за болезни, сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
Встреча пройдет в Москве в среду и начнется в 18:15 (мск).
— Вендел — очень важный для нас игрок. Но, к сожалению, он приболел. Надеюсь, несерьезно, к следующей игре должен быть готов. Сегодня, к сожалению, не готов, — сказал Семак «Матч ТВ».
В прямом эфире игру смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, начало трансляции — в 18:00.
Матч ТВ: главные новости