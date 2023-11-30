Вендел вернулся к тренировкам «Зенита» после болезни
Полузащитник «Зенита» вернулся к тренировкам с командой. Бразилец в соцсетях опубликовал фото с тренировочной базы сине-бело-голубых. На снимке он запечатлен вместе с вратарем Михаилом Кержаковым, защитником Робертом Ренаном и полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Коваленко.
Вендел не попал в заявку «Зенита» на вчерашний первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (0:1). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что Вендел приболел, но должен быть готовы к следующей игре.
Ближайший матч у «Зенита» запланирован на воскресенье, 3 декабря. В Москве петербуржцы в 17-м туре Российской Премьер-лиги сыграют с «Локомотивом».
Вендел в нынешнем сезоне провел 16 матчей, на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Контракт 26-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.