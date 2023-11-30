Вендел вернулся к тренировкам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» вернулся к тренировкам с командой. Бразилец в соцсетях опубликовал фото с тренировочной базы сине-бело-голубых. На снимке он запечатлен вместе с вратарем Михаилом Кержаковым, защитником Робертом Ренаном и полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Коваленко.

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Вендел не попал в заявку «Зенита» на вчерашний первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (0:1). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что Вендел приболел, но должен быть готовы к следующей игре.

Ближайший матч у «Зенита» запланирован на воскресенье, 3 декабря. В Москве петербуржцы в 17-м туре Российской Премьер-лиги сыграют с «Локомотивом».