"Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче Кубка России

В первом матче ¼ финала «Пути РПЛ» Кубка России «Оренбург» в родных стенах с минимальным счётом переиграл московский «Спартак». Команда с Южного Урала одержала победу со счётом 1:0, но судьба противостояния решится в ответной игре в Москве в марте следующего года. - Свободная Пресса

На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, который реализовал пенальти. Этот мяч остался единственным в прошедшей встречи. - Чемпионат.ком

Главный арбитр Алексей Сухой после просмотра видеоповтора на 40 й минуте показал красную карточку защитнику «красно белых» Олегу Рябчуку за нарушение на Юрии Ковалеве. - Матч ТВ

«Оренбург» прервал серию без побед, которая длилась на протяжении девяти матчей подряд. Команда Деограсии не могла обыграть кого-либо с 9 октября. В тот день оренбуржцы превзошли «Сочи» в матче Кубка России со счетом 2:1 - Спорт день за днем