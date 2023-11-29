Семак заявил, что «Зенит» при нем выиграл лишь один Кубок России из-за приоритетов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему петербургский клуб при нем лишь один раз выиграл Кубок России.

Семак рассказал, почему «Зенит» при нем выиграл лишь один Кубок России
© Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Чем это объясните? Приоритетами. Когда есть выбор, упор делается на чемпионат. Когда мы играли в еврокубках — чемпионат, еврокубки. Не всегда хватает ресурсов, чтобы успешно играть на двух фронтах. Что касается системы из двух матчей в Кубке, она понятна. Чем вызвано то, что разница между двумя матчами три месяца, понять сложно», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 29 ноября, «Зенит» проведет первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Динамо» в гостях. Начало встречи – 18:15 мск.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Семак является главным тренером «Зенита» с мая 2018 года. При нем сине-бело-голубые пять раз стали чемпионом России, выиграли четыре Суперкубка России и один Кубок страны (2019/20).