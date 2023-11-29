Семак рассказал, почему «Зенит» при нем выиграл лишь один Кубок России

Семак заявил, что «Зенит» при нем выиграл лишь один Кубок России из-за приоритетов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему петербургский клуб при нем лишь один раз выиграл Кубок России.
«Чем это объясните? Приоритетами. Когда есть выбор, упор делается на чемпионат. Когда мы играли в еврокубках — чемпионат, еврокубки. Не всегда хватает ресурсов, чтобы успешно играть на двух фронтах. Что касается системы из двух матчей в Кубке, она понятна. Чем вызвано то, что разница между двумя матчами три месяца, понять сложно», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 29 ноября, «Зенит» проведет первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Динамо» в гостях. Начало встречи – 18:15 мск.
Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.
Семак является главным тренером «Зенита» с мая 2018 года. При нем сине-бело-голубые пять раз стали чемпионом России, выиграли четыре Суперкубка России и один Кубок страны (2019/20).