Семак рассказал, почему «Зенит» при нем выиграл лишь один Кубок России

«Чем это объясните? Приоритетами. Когда есть выбор, упор делается на чемпионат. Когда мы играли в еврокубках — чемпионат, еврокубки. Не всегда хватает ресурсов, чтобы успешно играть на двух фронтах. Что касается системы из двух матчей в Кубке, она понятна. Чем вызвано то, что разница между двумя матчами три месяца, понять сложно», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».