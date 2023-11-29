Тест офсайдных линий на матчах РПЛ признан успешным

Тест офсайдных линий прошёл успешно, система от китайского поставщика была протестирована на матчах 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» (2:3) и «Оренбург» — «Ахмат» (1:1). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Высока вероятность, что система будет работать официально как минимум на одном матче заключительного тура. Скорее всего, это будет главный матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, офсайдные линии в РПЛ не используются с сезона-2022/2023 из-за смены провайдера системы VAR.