«Бавария» не смогла обыграть «Копенгаген» в 5-м туре Лиги чемпионов

Завершилась встреча 5-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и датским «Копенгагеном». Матч прошёл на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслужила французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 0:0.

В прошедшем матче «Копенгаген» получил больше жёлтых карточек, чем «Бавария» — 2:1 по этому показателю. Также датский клуб нанёс больше ударов в створ в сравнении с немецким — 3:2.