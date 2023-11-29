Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: футбольная столица находится в Москве

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно», — сказал Зеленов.

23 ноября СКА победил «Спартак» (3:2) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ. После игры главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и Александр Медведев пришли в раздевалку петербургской команды. На видео попал момент, как Медведев кричит: «Рыбный день, страна без мяса».