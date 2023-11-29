«Ростов» и ЦСКА разошлись миром в первом матче 1/4 финала Кубка России

“Ростов” на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1) в первой игре четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу.

В городе Ростов-на-Дону на стадионе “Ростов Арена” сегодня, 29 ноября, состоялся один из матчей четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В рамках него местный футбольный клуб “Ростов” сыграл с московским ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. На 8-й минуте защитник гостей Кирилл Набабкин отметился автоголом и позволил южанам выйти вперед. На 33-й минуте “армейцы” усилиями Антона Заболотного восстановили равновесие на табло.