“Зенит” в большинстве проиграл “Динамо” в матче Кубка России

Московское “Динамо” одержало победу над петербургским “Зенитом” (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Только что в Москве на стадионе “ВТБ Арена” завершилась очередная встреча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Там местное “Динамо” сыграло против “Зенита” из Санкт-Петербурга.

Бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. В их составе единственным забитым мячом на 74 минуте отличился нападающий Федор Смолов. Отметим, что на 70 минуте хозяева остались в меньшинстве – в их составе красную карточку получил полузащитник Хорхе Карраскаль.

Напомним, ответная встреча между “Зенитом” и “Динамо” состоится 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена”.

Кубок России, 1/4 финала Пути РПЛ

“Динамо” – “Зенит” – 1:0

Гол: Смолов, 74