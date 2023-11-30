Обзор матча "Динамо" - "Зенит": судья грубо ошибся, но Смолов удивил всех даже в меньшинстве

«Динамо» потеряло удалённого Карраскаля, но всё равно победило чемпиона.

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В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России «Динамо» победило «Зенит», несмотря на то что доигрывало в меньшинстве.

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Оба тренера поменяли вратарей на кубковый матч: у «Динамо» Шунин вышел вместо Лещука, а у «Зенита» – Адамов вместо Кержакова. В составе петербургской команды неожиданно не оказалось Вендела, который, по словам Сергея Семака, приболел. Марцел Личка выпустил также в основе Карраскаля и Нгамалё, а на скамейке оставил Смолова и Макарова, словно повторив сделанную в перерыве дерби с ЦСКА замену.

С первых минут темп у игры «Динамо» и «Зенита» был неплохой, но игра шла без ворот. Москвичи доминировали в центре – больше владели мячом, имели территориальное преимущество, а петербуржцы защищались по схеме 3-4-2-1 и рассчитывали использовать появляющееся на половине поля хозяев свободное пространство. Однако быстрые ответные атаки у сине-бело-голубых не получались, поскольку у команды Лички эффективно работал контрпрессинг. «Зенит» в прессинге не был настойчив, в отличие от «Динамо».

За полтайма единственным ударом оставалась попытка от Барриоса наобум. Очень много брака допускали футболисты, и игра превращалась в сплошные единоборства. «Динамо» впервые пробило только в середине первого тайма – удар Тюкавина был пострашнее для голкипера «Зенита». До этого две-три потенциально опасных атаки бело-голубых срывались классными отборами или перехватами Родригао. С восстановившимся от травмы бразильцем в защите у «Зенита» намного больше порядка.

После 45 минут игры счёт по ударам в створ был 1:0 в пользу «Динамо», так что нули на табло выглядели абсолютно логичным результатом. Но перед самым перерывом наконец-то случился настоящий голевой момент: в компенсированное время Тюкавин, выиграв воздух у Алипа, заставил Адамова сделал красивый сейв. Вот тут «Зениту» повезло.

После перерыва стало понятно, что игра сильно не раскроется, пока не будет забит гол. Тем не менее чемпион России был уже лучше на мяче, зенитовцы совершали больше касаний в штрафной «Динамо». Барриос продолжал включать Вендела: если в первом тайме штатный опорник раньше остальных пробил по воротам, то в начале второго колумбиец вырезал проникающую передачу в штрафную на Сергеева. Но у центрфорварда не очень клеилась игра на московском морозе – Иван просто не попал в цель. Потом ещё и Клаудиньо бил из хорошей позиции.

А на 68-й минуте случился эпизод, который поменял ход игры. Судья Кукуян, как показалось, допустил две ошибки в одном моменте. Рефери удалил Карраскаля за вторую жёлтую карточку, хотя фол, если он и был, явно не тянул на предупреждение. Другое странное решение Кукуяна – дать сразу же свисток за нарушение. Судья должен был позволить «Зениту» доиграть эпизод, ведь в эту секунду Клаудиньо сделал заброс за спины и нападающий сине-бело-голубых убегал один на один. Возможно, поспешным свистком сочинец лишил «Зенит» гола, как «Динамо» – игрока.

Но в том, что произошло дальше, «Зенит» виноват сам. Как можно так проваливаться в игре 11 на 10? И как же угадал с заменой Личка! Чех выпустил Смолова, который блестяще разогнал контратаку пасом на Нгамалё и сам же завершил её после того, как камерунец ушёл от Алипа.

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На последние минуты Семак бросил в бой высоких Ерохина и Фернандеса, чтобы додавить «Динамо» кроссами. Но навал совершенно не удался петербургской команде. Хозяева классно защищались! В результате «Зенит» сегодня не нанёс ни одного удара в створ ворот Шунина, хотя по общему количеству ударов почти в два раза превзошёл соперника (12:7).

Эпизод с удалением Карраскаля разобрал для «Чемпионата» бывший судья РПЛ Игорь Федотов: