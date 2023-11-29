Смолов высказался о первом голе после рождения ребенка

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал «Матч ТВ», что после рождения дочери спит в отдельной комнате, чтобы высыпаться, отметив, что ребенок с первого дня жизни приобщен к футболу.

В среду «Динамо» победило петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Смолов забил мяч на 74 й минуте. В ноябре супруга Смолова родила дочь.

— Условия не самые лучшие для футбола, хотя много болельщиков, атмосфера классная, играли против действующего чемпиона, очень сильной команды.

— Вы вышли на поле, когда команда уже была в меньшинстве. Ваша оценка эпизода с удалением.

— Не видел момент, разминались внутри. Сыграл не так много, но хорошо, что удалось принести команде победу.

Честно говоря, не знал, что делать с мячом, потому что когда играешь в меньшинстве, ты в основном обороняешься. Думал, что защитник близко будет, но увидел, что есть зазор, удалось перекинуть. Муми (Нгамале) крикнул, я уже на голос дал в зону.

— Это первый гол в статусе отца. Что для вас он значит?

— Хочу поблагодарить супругу Карину, что относится с пониманием. Я зачастую сплю в другой комнате, высыпаюсь. На тренировках чувствую себя нормально. Гол посвящаю дочке. Все мысли были о том, что если выйду на поле, буду стараться забить, чтобы посвятить мяч дочке.

Думаю, что Карина смотрела матч, она кладет дочку перед телевизором. В первый день забрали из роддома, включили матч против сборной Кубы. Она с первого дня приобщилась к футболу, — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».