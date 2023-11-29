Федотов оценил удаление Мойзеса в матче Кубка России с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выразил мнение защитник Роберто Мойзес в ситуации со своим удалением в матче Кубка России с «Ростовом» явно не лишал соперника возможности забить.

Первая четвертьфинальная встреча плей офф Пути РПЛ прошла в Ростове на Дону и завершилась со счетом 1:1. С 72 й минуты игры гости играли вдесятером после удаления Роберто Мойзеса за игру рукой.

— Насколько для ЦСКА это приемлемый результат?

— Мы два забили: один себе, другой — туда. Можно сказать, что результат приемлемый. Но он ни о чем не говорит. Мы видели настоящий кубковый матч, с множеством ударов, комбинаций. Получилось как получилось. У соперника были попытки ударов со средней дистанции, но мы смогли игру отодвинуть и создавать свои моменты.

— Что думаете об удалении Мойзеса?

— На мой взгляд, как всегда, оценка тренера субъективная. Но, тем не менее, в этот момент бежали на страховку. Там не было чистого выхода один в один, не было лишения возможности соперника забить гол. Но это мое [видение], — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч команды проведут в Москве в период с 12 по 14 марта.