Экс-игрок "Динамо" Дьяков: команда проявила характер в матче с "Зенитом"
Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, за счет чего бело-голубые смогли одержать победу над "Зенитом" в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Его слова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Меня не удивила победа "Динамо". Я неоднократно говорил, что у "бело-голубых" хороший состав, у них есть обойма, и есть из кого выбирать. Поэтому у "Динамо" приличная команда, и то, что сегодня победили в тяжелых климатических условиях: холод, дождь и ветер. Команда проявила характер, одержав победу, играя в меньшинстве. Все равно "Зенит" проиграл с разницей в один мяч, но ничего страшного, такая команда покажет интересный футбол", - сказал Дьяков.
29 ноября "Динамо" в первом матче обыграло "Зенит" со счетом 1:0. Смолов стал автором единственного забитого мяча, отличившись на 74-й минуте. С 69-й минуты москвичи играли в меньшинстве из-за удаления Хорхе Карраскаля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Армейцы также принимают участие в текущем розыгрыше. Следующую игру "Динамо" проведет в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Рубина", а "Зенит" сыграет с "Локомотивом".