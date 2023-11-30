Экс-игрок "Динамо" Дьяков: команда проявила характер в матче с "Зенитом"

"Меня не удивила победа "Динамо". Я неоднократно говорил, что у "бело-голубых" хороший состав, у них есть обойма, и есть из кого выбирать. Поэтому у "Динамо" приличная команда, и то, что сегодня победили в тяжелых климатических условиях: холод, дождь и ветер. Команда проявила характер, одержав победу, играя в меньшинстве. Все равно "Зенит" проиграл с разницей в один мяч, но ничего страшного, такая команда покажет интересный футбол", - сказал Дьяков.